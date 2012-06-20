Три поїзди в напрямку Севастополя тимчасово курсуватимуть до Сімферополя

У зв'язку з реконструкціэю автодорожнього моста біля залізничного вокзалу Севастополь три потяги - № 39/40 Київ - Севастополь, № 17/18 Москва - Севастополь з 18 червня і № 269/270 Санкт-Петербург - Севастополь з 26 червня тимчасово курсуватимуть до Сімферополя.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці, у зворотному напрямку вони також відправлятимуться із Сімферополя.

Придніпровська залізниця просить пасажирів бути уважними і заздалегідь отримувати необхідну їм інформацію через вокзали та довідкові сервіси.