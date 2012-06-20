За час Євро-2012 в Донецьк залізницею прибули 57 тис. пасажирів
15:52, 20 червня 2012Транспорт/Звя'зок
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За час проведення ігор чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 з 10 по 19 червня в Донецьк залізницею прибули 57,015 тис. пасажирів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці (ДЗ)
Зокрема, 19 червня в день футбольного матчу збірних команд Англії та України поїздами далекого сполучення на вокзал Донецька прибули 8065 пасажирів, близько половини з яких прибули з Києва.
19 червня в київському напрямку було задіяно 6 поїздів: 3 нічних (№ 37, № 84, № 120), 2 денних «Українських експреси» (№ 152 і № 153) та 1 додатковий поїзд.
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