Екскурсійний ретро-поїзд зі станції Київ-Пасажирський курсуватиме 2 рази на день

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) з 21 червня до кінця літа збільшить частоту відправлень екскурсійного ретро-поїзда по Київському кільцю залізниці до двох разів на день.

Як повідомили УНІАН у ПЗЗ, ретро-поїзд відправлятиметься з першої платформи Київського вокзалу об 11:00. 32 хв. і о 14 год. 31 хв.

Ретро-поїзд був запущений з 10 червня і за 10 днів прийняв 1200 туристів.

У складі ретро-поїзда - три вагони. Пасажири протягом оглядової екскурсії можуть скористатися послугами вагону-ресторану.

Екскурсія триває близько двох годин і супроводжується розповідями про історію та сьогодення Південно-Західної магістралі. Для іноземних гостей, з допомогою волонтерів здійснюється переклад на англійську мову.

Квитки на ретро-поїзд можна придбати у залізничних касах центрального залізничного вокзалу ст. Київ-Пасажирський, як в день відправлення, так і заздалегідь.

Після закінчення поїздки, маючи на руках квиток на ретро-поїзд, можна відвідати виставковий майданчик рухомого складу, який розташований на 14-му шляху станції Київ-Пасажирський.

Нагадаємо, базова вартість квитка на ретро-поїзд становить 25 гривень. Ціна змінюється в залежності від дня тижня, для дітей до 14 років передбачені знижки.