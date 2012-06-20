Держконтроль за автоперевезеннями дітей у літній період посилили
17:32, 20 червня 2012Транспорт/Звя'зок
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Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) в літній період посилила державний контроль на автомобільному транспорті за перевезеннями дітей до місць відпочинку та оздоровлення і назад.
Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, працівники Укртрансінспекції, зокрема, перевіряють технічний стан транспортних засобів, наявність супроводжуючого при перевезенні 10 і більш за дітей, медичного працівника при перевезенні 30 і більш за дітей, узгодження маршруту з місцевими органами ДАІ МВС.
Крім того, Укртрансінспекція перевіряє, щоб водії, які перевозять дітей, мали стаж керування автобусами не менше 5 років і дотримувалися режиму праці і відпочинку.
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