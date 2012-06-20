З Чернівців у липні буде відкрито авіарейси до Києва та Ріміні (Італія)

Із 2 липня 2012 року відкривається регулярне авіасполучення Чернівців з Києвом, з 21 липня – з містом Ріміні (Італія), також найближчим часом почнуть виконувати рейси літаки з Чернівців до Стамбулу (Туреччина).

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні було заявлено на спільній прес-конференції Чернівецької міськради та представників зацікавлених авіакомпаній та туристичних фірм.

З 2 липня цього року регулярні рейси до Києва (аеропорт «Жуляни») здійснюватиме Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «Урга», а продаж квитків розвиватиме туристична фірма «Аеролюкс тревел». Літаки типу SAAB-340B, що вміщують 33 пасажирів, літатимуть з Чернівців до столиці тричі на тиждень - по понеділках, середах та п’ятницях.

Представники авіакомпанії «Урга» зазначили, шо перший етап проекту запроваджується як пробний і розрахований до 31 серпня 2012 року, проте в разі популярності маршруту жодних змін ні в графіку рейсів, ні у тарифах проводитись не буде.

Крім цього, найближчим часом буде визначена дата початку регулярних авіаперевезень за маршрутом Чернівці-Стамбул-Чернівці. Нині проводяться профілактичні роботи на злітній смузі чернівецького аеропорту для регулярного прийому великих літаків класу Aerobus-320/321, які виконуватимуть ці рейси.

На початковому етапі турецькі перевізники їх планують проводити тричі на тиждень, проте на перспективу мають можливість літати щодня по буднях. Також передбачається у майбутньому відкриття сезонних рейсів до Анталії та інших курортних напрямків.