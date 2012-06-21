З повітряними суднами України в травні сталося 7 авіаційних подій та інцидентів

У травні 2012 року з повітряними суднами, які внесено до державного реєстру цивільних повітряних суден України, сталося 7 авіаційних подій та інцидентів, зокрема один серйозний інцидент, зазначається у повідомленні Державної авіаційної служби.

Зокрема, серйозний інцидент стався 5 травня під час рейсу за маршрутом Дніпропетровськ-Шереметьєво на літаку EMB-145 авіакомпанії «Дніпроавіа».

Крім того, в травні 2012 року з повітряними суднами України сталося 6 інцидентів, зокрема інциденти сталися 2 травня під час виконання рейсу за маршрутом Бориспіль - Івано-Франківськ на літаку EMB-145 авіакомпанії «Дніпроавіа», 3 травня під час виконання рейсу за маршрутом Дніпропетровськ-Бориспіль на літаку EMB-145 авіакомпанії «Дніпроавіа», 4 травня при виконанні рейсу за маршрутом Бориспіль-Вільнюс на літаку EMB-145 авіакомпанії «Дніпроавіа», 8 травня під час виконання рейсу за маршрутом Тебрі-Машхад (Іран) на літаку МД-83 авіакомпанії «Хорс», 15 травня під час виконання рейсу за маршрутом Братислава-Кассель на вертольоті ЄС-120В авіакомпанії «Челендж Аеро», 20 травня під час виконання рейсу за маршрутом Бориспіль-Варшава на літаку Б-737-500 авіакомпанії «АероСвіт».

Державіаслужба також відзначає, що в травні сталися два пошкодження повітряних суден на землі. Зокрема, 19 травня на вертольоті МІ-2 авіакомпанії «Миколаїв-аеро», а також 25 травня під час виконання рейса за маршрутом Дніпропетровськ-Бориспіль на літаку Б-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ).

Крім того, з іноземними повітряними суднами в травні сталося 6 подій, зокрема, в аеропорту «Київ» (Жуляни) з літаком авіакомпанії K.S.AVIA (Латвія), а також з літаками авіакомпаній Turkish AirLines, Air Enka (Туреччина), Netjets (Португалія), Astra AirLines (Греція) і PTL Gmbh (Німеччина).

Довідка УНІАН. У січні-березні 2012 року з повітряними суднами, які внесено до державного реєстру цивільних повітряних суден України, сталося 27 авіаційних подій і інцидентів, зокрема два серйозні інциденти.

У 1-му кварталі 2011 року з повітряними суднами, які внесено до державного реєстру цивільних повітряних суден України сталося 19 авіаційних подій і інцидентів, зокрема 1 катастрофа, 1 аварія і 1 серйозний інцидент.

Всього у 2011 році з повітряними суднами, які внесено до державного реєстру цивільних повітряних суден України, сталося 105 авіаційних подій і інцидентів, зокрема три катастрофи, одна аварія і чотири серйозні інциденти.