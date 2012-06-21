Визначено нову процедуру закупівлі послуг поштового зв'язку

Верховна Рада Україна ухвалила Закон «Про особливості здійснення закупівлі за державні кошти послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 251 із 423 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В законі передбачено, що закупівля послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів здійснюється шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до статті 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

Загальний строк, необхідний для визначення переможця процедури закупівлі в одного учасника, не повинен перевищувати трьох робочих днів з дня опублікування в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель інформації про застосування зазначеної процедури.

Замовник акцептує пропозицію за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника в день визначення переможця. Повідомлення про акцепт пропозиції обов’язково безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Замовник має право укласти договір про закупівлю послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника не раніше ніж через п’ять днів з дня опублікування в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника.