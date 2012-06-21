Перелік документів для участі в конкурсі на перевезення пасажирів скоротили

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 46 Закону України “Про автомобільний транспорт” (щодо перевізників-претендентів)".

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 254 із 420 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом скорочується перелік документів, необхідних для участі у конкурсі на перевезення пасажирів.

Таким чином, передбачено, що для участі в конкурсі на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування автомобільний перевізник подає конкурсному комітету такі документи: заяву претендента встановленого зразка із зазначенням автобусного маршруту загального користування, на якому має намір працювати претендент; нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів та копії ліцензійних карток на автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті; відомості про додаткові умови обслуговування маршруту; документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не менш як за дев’ять днів до дати проведення конкурсу забезпечують інформування відповідних підрозділів Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України про перевізників-претендентів, які подали документи на конкурс.

Відповідно до закону, порядок інформування затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, за погодженням з МВС.

Під час визначення переможця конкурсу в разі рівних пропозицій претендентів перевага надається перевізникам, які представили до конкурсного комітету сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам, а для міжміських та міжнародних автобусних маршрутів - також і свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності.

В законі зазначено, що фінансування проведення конкурсу здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за рахунок коштів, внесених претендентами як плату за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.

Якщо конкурс не відбувся або переможця не було визначено, претендентам повертають плату за участь у конкурсі, а витрати на підготовку конкурсу відносять на рахунок органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.