ДТП із вини водія сталося 20 червня на залізничному переїзді Гребінка-Пирятин

У середу, 20 червня, на переїзді без чергового працівника перегону Гребінка-Пирятин Південної залізниці з вини водія сталося ДТП.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), при працюючій сигналізації водій автомобіля ВАЗ-2109 порушив правила дорожнього руху й виїхав на переїзд, внаслідок чого був збитий поїздом, який рухався за маршрутом Феодосія-Мінськ.

Внаслідок ДТП постраждалих немає. Автомобіль пошкоджено до ступеня виведення з експлуатації. Крім того, пошкоджено локомотив ТЕП-70.

«Укрзалізниця» звертає увагу водіїв автотранспорту, їх пасажирів і всіх, хто перебуває поблизу об'єктів залізничної інфраструктури, на те, що незважаючи на всі заходи зі сторони залізниці, основною запорукою безпеки на колії та переїздах є саме уважність і дисциплінованість водіїв, які беруть на себе відповідальність за життя і здоров'я своє та своїх пасажирів.