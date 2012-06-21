Крюківський вагонозавод випробовує швидкісний міжрегіональний двосистемний електропоїзд

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Кременчук, Полтавська обл.) відправив на випробування до Дніпропетровська швидкісний міжрегіональний двосистемний електропоїзд.

Про це журналістам повідомили в прес-службі підприємства.

За їх даними, випробування будуть проходити на Придніпровській залізниці. «Команда фахівців проектно-конструкторського управління КВБЗ проведе остаточне регулювання під контактною мережею постійного струму. Наші фахівці разом із представниками галузевої науки відпрацюють взаємодію системи управління поїздом і систем життєзабезпечення та безпеки. Роботи пройдуть за програмою попередніх випробувань», - сказано в повідомленні.

Крім перевірки на Придніпровській залізниці, електрифікованої постійним струмом, Крюковський швидкісний міжрегіональний двосистемний електропоїзд очікують випробування і на ділянках Південно-Західної залізниці, електрифікованих змінним струмом.

Двосистемний міжрегіональний поїзд КВБЗ складається з 9 вагонів, з яких 2 моторних і 7 проміжних причіпних. Має 8 тягових двигунів, потужність тягового приводу 4000 кВТ. Експлуатаційна швидкість 160-200 км/год. Максимальна конструкційна швидкість 176-220 км/год. Діапазон експлуатаційних температур - від +40 до -40. Кількість місць в електропоїзді - 609.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку . Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу. ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним в СНД підприємством, яке має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10750 шт, а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% - до 28 шт.