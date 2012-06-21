ДЗ за 5 місяців відправила 2,4 млн пасажирів

Донецька залізниця (ДЗ) в січні-травні 2012 року реалізувала 2,359 млн квитків на поїзди далекого прямування формування Донецької залізниці - 84% від запропонованих до продажу на ці поїзди квитки. Про це УНІАН повідомили в ДЗ.

У січні-травні залізниця відправила 5990 поїздів. В середньому за добу ДЗ формує до 40 поїздів.

За інформацією залізниці, всього за 5 місяців Донецька залізниця запропонувала до продажу 2,95 млн місць в поїздах далекого прямування - на 7% менше, ніж за січень-травень 2011 року.

При цьому реалізація квитків за 5 місяців 2012 року на 3% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

На червень 2012 року Донецька залізниця запропонувала 673,58 тис. квитків - на 2,9% менше, ніж на червень 2011 року.

Крім того, в ДЗ повідомили, що в січні-травні 2012 року через Інтернет було продано 43,141 тис. залізничних квитків на поїзди далекого сполучення формування Донецької залізниці, у той час як роком раніше всього 7,48 тис. квитків.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниці». Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

Донецька залізниця в 2011 році скоротила приміські пасажирські перевезення на 2,25% в порівнянні з 2010 роком - до 47,8 млн пасажирів. Збитки залізниці від приміських пасажирських перевезень у 2011 році зросли на 18% в порівнянні з 2010 роком - до 494,5 млн грн.