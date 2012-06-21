Наступного тижня ЄБРР виділить 152 млн євро на добудову Дніпропетровського метро

Наступного тижня приїдуть представники Європейського банку реконструкції і розвитку з питання виділення 152 млн євро на добудову першої черги метро в Дніпропетровську.

Про це журналістам заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Зараз все залежить від ЄБРР. Уряд підготував всі необхідні документи для надання кредиту. План з добудови метро у Дніпропетровську буде реалізовано. Добудова метро дозволить вирішити транспортну проблему в Дніпропетровську», - підкреслив М.Азаров.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 11 червня ухвалив рішення про доцільність залучення позики 152 млн євро від Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) для реалізації інвестиційного проекту ЄБРР «Завершення будівництва метрополітену в Дніпропетровську».

Як повідомляв УНІАН, згідно з техніко-економічним обґрунтуванням, яке виконала провідна австрійська компанія «SGS Austria», вартість проекту добудови трьох нових станцій Дніпропетровського метрополітену становить 368 млн євро (понад 4 млрд грн). З них 304 млн євро передбачається залужити у вигляді кредитних коштів Європейського банку реконструкції і розвитку і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) (по 152 млн євро кожний банк) під надані урядом України державні гарантії.

З держбюджету у 2012 р. виділено 13,4 млн грн для підтримки в безпечному стані гірничих виробок метрополітену.

Довідка УНІАН. Дніпропетровський метрополітен будується понад чверть століття.

Будівництво метро було відновлене в лютому 2011 р.

Дніпропетровське метро має одну лінію завдовжки 7,8 км. з 6 станціями.