Пасажири можуть доїхати з Сімферополя до Севастополя на електричках — ПрЗ

Пасажири, які прибувають до Сімферополя, можуть дістатися до Севастополя приміськими електропоїздами.

Про це повідомляє Придніпровська залізниця (ПрЗ), коментуючи зміни у графіку руху деяких потягів до Севастополя у зв'язку з реконструкцією двох автомобільних мостів у районі залізничного вокзалу Севастополя.

ПрЗ повідомляє, що на сьогодні вокзал Севастополя щодня приймає 11 пар пасажирських потягів і 7 пар приміських електропоїздів, проте через реконструкцію мостів для прийому потягів використовуються дві колії, а не три, як завжди.

За інформацією ПрЗ, зміни у графіку руху були викликані зменшенням кількості колій, на які приймаються потяги.

Продаж квитків до Севастополя на 3 пасажирські потяги, графік руху яких було змінено, було припинено за 45 діб, тому ніхто з пасажирів не постраждав через тимчасове скорочення маршруту їх проходження.

Нагадаємо, у зв'язку з роботами з реконструкції автодорожнього моста біля залізничного вокзалу Севастополь три потяги - № 39/40 Київ - Севастополь № 17/18 Москва - Севастополь з 18 червня і № 269/270 Санкт-Петербург - Севастополь з 26 червня тимчасово курсуватимуть до Сімферополя.

За інформацією ПрЗ, реконструкція мостів, які становлять цілісну автодорожню розв'язку і побудовані ще у 50-х роках минулого століття, ведеться силами севастопольської міської влади і ПрЗ.

Реконструкція виконується за дорученням Президента України і спрямована на підвищення пропускної спроможності міської автотранспортної мережі на цій ділянці.

Проектом нової мостової розв'язки передбачено розширення двох існуючих мостів в районі залізничного вокзалу шляхом прибудови до них нових.