Львівська залізниця за 5 місяців зменшила завантаження на 2,8% - до 8,1 млн. тонн

Львівська залізниця (ЛЗ) за 5 місяців 2012 року зменшила завантаження на 2,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року — до 8,114 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в ЛЗ.

За інформацією дороги, зокрема, у січні-травні 2012 року відбулося зменшення обсягів перевезення кам'яного вугілля через зниження відправки на Добротвірську і Бурштинську ТЕС, які почали одержувати вугілля з Донецького регіону, брухту — через зменшення потреб металургійних комбінатів, мінеральних добрив — через зростання ціни на аміачну селітру виробництва ВАТ «Рівнеазот» з одночасним підвищенням ціни на газ, а також зменшення перевезень цукру через брак перевезень Володимир-Волинського цукрового заводу, який у 2011 році використовував для виробництва бразильську сировину.

Водночас ЛЗ повідомляє, що за 5 місяців 2012 року зросли обсяги перевезення нафти і нафтопродуктів за рахунок збільшення відвантаження сирої нафти для переробки на Кременчуцький НПЗ і збільшення імпорту автомобільного бензину і дизельного пального з Білорусі. Крім того, через збільшення замовлень металургійними комбінатами України зросли перевезення флюсів.

Також у січні-травні 2012 року до зростання залізничних перевезень ЛЗ привело збільшення експорту до Росії щебеню гранітного з кар'єрів Клесивської групи, зростання обсягів відправки мінеральної води по Україні, експорт меблів до країн СНД, а також майже триразове збільшення експорту зерна врожаю 2011 року через порти України.

Крім того, ЛЗ відзначає, що, незважаючи на зменшення загального обсягу перевезень за 5 місяців 2012 року, в травні вантажні залізничні перевезення збільшилися у порівнянні з травнем 2011 року на 5,5% - до 2,076 млн. тонн.