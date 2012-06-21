УЗ планує в липні створити з компанією Skoda СП із будівництва електровозів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує на початку липня підписати договір із компанією Skoda Vagonka (Чехія) про створення спільного підприємства з будівництва електровозів подвійного живлення.

Про це УНІАН повідомили в «Укрзалізниці».

«Сьогодні допрацьовуються умови, й, думаю, вже на початку липня з компанією Skoda буде підписано договір про поставки тридцяти електровозів подвійного живлення», - повідомив перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Микола Сергієнко.

Він також зазначив, що в планах «Укрзалізниці» створення спільного з компанією Skoda підприємства на базі Запорізького електровозоремонтного заводу, де буде споруджено новий цех для складання електровозів.

М.Сергієнко повідомив, що при виготовленні електровозів використовуватиметься 60% українських комплектуючих.

«З чеською стороною ми узгоджували цифру в 60%. Можливо, в перспективі ми доведемо її до 70% », - сказав він.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» вела переговори з АТ Skoda Vagonka (Чехія) з організації спільного виробництва та випуску в Україні електровозів подвійного живлення за технічною документацією Skoda з квітня 2011 року.

Skoda Vagonka (Чеська Республіка) виграла тендер Південної залізниці (ПЗ) на поставки двох двоповерхових двосистемних міжрегіональних поїздів. Контракт було підписано в січні 2011 року. Вартість договору зі «Шкода Вагонка» - 39,9 млн євро (без ПДВ).

Поїзди, поставлені в рамках договору, почали курсувати за маршрутом Харків - Дніпропетровськ - Донецьк.