Французька Air France звільнить понад 5 тис. працівників за півтора року

Найбільша французька авіакомпанія Air France з метою підвищення своєї прибутковості оголосила про намір скоротити до кінця 2013 року 5122 робочі місця, що означає звільнення 10,4% загального нинішнього штату.

Про це у четвер заявив глава компанії Олександр де Жуніак (Alexandre de Juniac), якого цитує офіційний прес-реліз Air France.

За словами топ-менеджера компанії, під плановані скорочення потраплять 212 пілотів і 904 бортпровідники. У даний час в Air France працює 49301 співробітник.

Air France, яка ставить за мету до кінця 2014 року підвищити свою економічну ефективність на 20%, попередила профспілки про можливість примусових звільнень, якщо співробітники не погодяться на пропоновані схеми добровільного відходу з компанії.

Минулого місяця Air France повідомила про зростання операційних збитків у першому кварталі 2012 року до 597 мільйонів євро із 403 мільйонів євро за аналогічний період 2011 року. Це було пов'язане з тим, що зростання пасажиропотоку не змогло компенсувати слабкість у міжнародному туризмі і торгівлі та рекордні витрати на паливо. Компанія при цьому оголосила про можливе зростання збитків у другому півріччі 2012 року.