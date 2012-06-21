Рентабельність аеропорту «Бориспіль» після запуску терміналу D становить 5%

Рентабельність міжнародного аеропорту «Бориспіль» після запуску терміналу D з урахуванням обслуговування всіх пов'язаних із його будівництвом кредитів за існуючого рівня ставок і зборів становить 5%.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту.

У повідомленні уточнюється, що аеропорт 82% доходів одержує від авіаційної діяльності. З них 54% зборів встановлюється державою, 28% - регулюється аеропортом і є платою за наземне обслуговування.

Зокрема, в компетенції аеропорту плата за наземне обслуговування повітряних суден. Так, наприклад, обслуговування літака Boeing 737 (150 пасажирів на борту) для авіакомпаній на внутрішніх рейсах становить близько 450 доларів, або по 3 долари за пасажира.

«Навіть якщо аеропорт надаватиме цю послугу безплатно, пасажир заплатить за квиток тільки на 3 долари менше», - говориться в повідомленні аеропорту.

Водночас держава регулює розмір трьох зборів - збору за зліт і посадку, пасажирського збору, збору за авіабезпеку.

«Тільки один із цих зборів платить сама авіакомпанія - збір за зліт і посадку. Решта зборів включена у вартість квитка пасажира і не представляє витрат для авіакомпанії», - відзначають в аеропорту.

Збір за зліт і посадку для авіакомпаній на внутрішніх рейсах для літака Boeing 737 масою 55 тонн становить 1,05 долара за 1 тонну злітної маси. Таким чином вартість наземного обслуговування цього літака для авіакомпанії становитиме 57,75 долара.

В цілому, за даними міжнародного аеропорту «Бориспіль», витрати українських авіакомпаній у стандартному пакеті обслуговування літака Boeing 737 в аеропорту «Бориспіль» становлять трохи більше 500 доларів, або близько 3,5 долара на пасажира.

При цьому аеропорт відзначає, що за 1 годину польоту літак типу Boeing 737 витрачає 2,5 тонни гасу, ціна якого становить близько 1400 доларів за 1 тонну.

«3500 доларів за 1 годину польоту - це вже в 7 разів більше ставки обслуговування аеропорту навіть на короткому рейсі», - говориться в повідомленні аеропорту.

У «Борисполі» також відзначають, що збір аеропорту, який пасажири покривають самі при придбанні квитка, на внутрішніх лініях становить 2,5 долара з пасажира і збір за авіабезпеку — 1,5 долара з пасажира.

Нагадаємо, новий термінал D ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» відкрився наприкінці травня 2012 року. Він може обслуговувати до 15 млн. пасажирів на рік. Площа термінального комплексу 107 тис. кв. метрів. Вартість проекту 4,8 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» в 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн. чоловік, у І кварталі 2012 року пасажиропотік збільшився на 12% - до 1,588 млн. пасажирів.