Придніпровська залізниця за 5 місяців скоротила перевезення у приміському сполученні на 3,4% - до 7,5 млн. чол.

Придніпровська залізниця за 5 місяців 2012 року скоротила щодо аналогічного періоду 2011 року пасажирські перевезення у приміському сполученні на 3,4% - до 7,566 млн. чоловік.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ПрЗ.

За січень-травень магістраль у приміському сполученні перевезла понад 4 млн. 889 тис. пасажирів платної категорії, що на 249 тис. менше, ніж за цей же період минулого року.

Пасажирів пільгових категорій перевезено близько 2 млн. 415 тис. – на 13 тис. чоловік менше, ніж за січень-травень 2011 року. За їх перевезення з місцевих бюджетів Дніпропетровської і Запорізької областей і АР Крим залізниці компенсовано 12,6 млн. грн, що на 2,9 млн. грн більше, ніж за 5 місяців минулого року.

Довідка УНІАН. ДП «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. До її складу входять чотири дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька і Кримська), перевізна робота виконується 248 станціями, загальна чисельність працівників перевищує 61 тис. чоловік. У 2011 році ПрЗ перевезла понад 87 млн. пасажирів, що відповідає рівню 2010 р.