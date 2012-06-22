Залізниці України з початку року завантажили 47,3 млн. тонн кам'яного вугілля

Залізниці України з початку 2012 року до 22 червня завантажили 47,345 млн. тонн кам'яного вугілля, зокрема 2,4 млн. тонн на експорт.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), найбільше кам'яного вугілля з початку року завантажила Придніпровська залізниця (ПрЗ) — 7,336 млн. тонн, Донецька залізниця (ДЗ) — 37,451 млн. тонн, Одеська залізниця (ОЗ) — 1,96 млн. тонн.

З початку січня середньодобово залізниці навантажують кам'яним вугіллям 3992 вагони.

Крім того, в «Укрзалізниці» повідомили, що за 5 місяців залізниці України перевезли 49,556 млн. тонн кам'яного вугілля — на 1,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Довідка УНІАН. Тариф «Укрзалізниці» без ПДВ на перевезення вантажів у внутрішньому сполученні становить 4,63 долара за 1 тонну — в 1,89 раза менше, ніж на РЗ, і в 2,4 раза менше, ніж у Білорусі.

Тариф «Укрзалізниці» без ПДВ на перевезення вантажів на експорт становить 8,27 долара за 1 тонну — на 6% менше, ніж на РЗ, і в 2,73 раза менше, ніж у Білорусі.

Тариф «Укрзалізниці» без ПДВ на перевезення імпортних вантажів становить 6,66 долара за 1 тонну — в 1,3 раза менше, ніж на РЗ, і в 3,9 раза менше, ніж у Білорусі.

Тариф «Укрзалізниці» без ПДВ на перевезення транзитних вантажів становить 11,66 долара за 1 тонну — в 1,4 раза менше, ніж на РЗ, і в 1,3 раза менше, ніж у Білорусі.

Залізниці України в січні-травні 2012 року скоротили вантажні перевезення у внутрішньому сполученні на 4,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року — до 94 млн. тонн. Відправка кам'яного вугілля за 5 місяців знизилася на 3,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року.

Інвентарний парк найбільш затребуваного рухомого складу - піввагонів "Укрзалізниці" становить 58,2 тис. піввагонів. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам.