Для приватизації об’єктів "Укрзалізниці" необхідно провести її реструктуризацію - ФДМУ

Для приватизації об'єктів "Укрзалізниці" необхідно провести її реструктуризацію.

Про це повідомив в інтерв'ю "Урядовому кур'єру" голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр Рябченко.

"Приватизація об'єктів "Укрзалізниці" - це вельми масштабний процес, який розтягується в часі. Це дійсно новий напрямок приватизації, це не класична приватизація, коли продається, припустимо, контрольний пакет акцій. Тут необхідна реструктуризація, - зазначив О.Рябченко. - Але крок за кроком, виважено цей процес здійснюватиметься", - додав він.

Він також повідомив, що рішення про приватизацію Одеського припортового заводу залишається за Кабінетом міністрів України. Водночас голова ФДМУ зазначив, що "діяльність Одеського припортового залежить від вартості газу, і якщо в уряді бачитимуть, що заводу необхідний власник, який зможе забезпечити його газом за такою вартістю, яка гарантувала б його прибуткову діяльність, то він ухвалить таке рішення".

Стосовно "Турбоатома" О.Рябченко повідомив, що "в корпоративному портфелі Фонду це одне з найуспішніших підприємств".

"Якщо проводити приватизацію, то потрібно бути впевненим, що після неї підприємство працюватиме ще краще", - зазначив він.