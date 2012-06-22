«Укрзалізниця» створить СП з компанією Skoda Transportation після реформування

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує створити спільне підприємство з компанією Skoda Transportation (Чехія) після створення акціонерного товариства на базі Держадміністрації.

Про це УНІАН повідомив перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Микола Сергієнко.

"Ми, як і планували, створимо СП коли для цього з'явиться юридична можливість. Ми це зробимо коли буде завершене акціонування", - сказав він.

М.Сергієнко також зазначив, що створення СП, зокрема, передбачає організацію виробництва електровозів в Україні.

«Нам треба було знайти виробничий майданчик в Україні. Зараз ми визначили, що електровози складатимуться на базі Запорізького електровозоремонтного заводу», - сказав він.

Коментуючи плани укласти договори з компанією Skoda Transportation про постачання 30 електровозів подвійного живлення, М.Сергієнко зазначив, що договір передбачає виробництво 5 електровозів у Чехії, а інших — в Україні.

«Починаючи з шостого, виробництво буде в Запоріжжі», - сказав він.

Нагадаємо,«Укрзалізниця» планує на початку липня підписати договір з компанією Skoda Transportation про постачання 30 пасажирських електровозів подвійного живлення.

«Укрзалізниця» вела переговори зі Skoda щодо організації спільного виробництва і випуску в Україні електровозів подвійного живлення згідно з технічною документацією Skoda з квітня 2011 року.

У 2011 році Skoda Vagonka (Чеська Республіка) виграла тендер Південної залізниці (ПЗ) на постачання двох двоповерхових двосистемних міжрегіональних потягів. Контракт був підписаний у січні 2011 року. Потяги, поставлені в рамках договору, почали курсувати за маршрутом Харків - Дніпропетровськ - Донецьк.

Довідка УНІАН. Законопроект №9337 про порядок організації акціонерного товариства на базі державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця» Верховна Рада України прийняла в другому читанні 23 лютого 2012 року.