Основну ділянку дороги Київ-Черкаси-Дніпропетровськ прокладуть за новим маршрутом

"Укравтодор" має намір прокласти за новим маршрутом 261,6 км, або 66,5% проектованої автомобільної дороги Київ-Черкаси-Дніпропетровськ загальною вартістю 23,468 млрд грн і протяжністю 394 км.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, решту частини проектованої автодороги (132,5 км) планується реконструювати за нинішнім напрямком.

Згідно з передпроектними розробками, на новій трасі планується побудувати 19 дворівневих розв'язок, 42 мости, 3 естакади і 8 шляхопроводів.

Крім того, вздовж автодороги планується встановити дорожні метеостанції та інформаційні табло з оперативною інформацією про метеоумови і рекомендовані режими руху.

У межах населених пунктів, через які проляже дорога, планується використання шумозахисних екранів.

Нагадаємо, Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") завершило передпроектні роботи з будівництва і реконструкції автомобільної дороги Київ-Черкаси-Дніпропетровськ, яка проляже територією Київської, Черкаської, Кіровоградської і Дніпропетровської областей і, як планується, стане частиною планованої трансукраїнської магістралі від Краковця (Львівська обл.) до Успенки (Луганська обл.).