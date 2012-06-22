З 1 липня дорожчає "стаціонарний" телефон

На черговому засіданні Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), ухвалено рішення про затвердження нових Граничних тарифів на послуги фіксованого зв'язку з підвищенням на 5-10%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКРЗІ.

Зміни до нині чинних Граничних тарифів вноситимуться у два етапи протягом 2012 року: перший повинен набути чинності з 1 липня 2012 р. (але не раніше за дату офіційної публікації); другий - з 1 листопада 2012 року.

Зокрема, буде збільшено щомісячну абонплату за користування основним телефонним апаратом у містах без почасової оплати для небюджетних юридичних осіб на 5% (або на 1,86 грн), для населення і бюджетних організацій - на 10% (або на 2,48 грн). За користування основним телефонним апаратом у містах з почасовою оплатою для небюджетних юридичних осіб абонплата зросте на 10% (або на 3,22 грн), для населення і бюджетних організацій - на 10% (або на 2,24 грн).

За користування основним телефонним апаратом для населення у сільській місцевості щомісячна абонплата зросте на 10% на першому етапі (з 13,52 до 14,88 грн. без ПДВ без почасової оплати і з 11,84 до 13,02 грн. без ПДВ з почасовою оплатою). На другому етапі абонплата зросте ще на 10% (з 14,88 до 16,38 грн. без ПДВ без почасової оплати і з 13,02 до 14,32 грн. без ПДВ з почасовою оплатою).

Водночас, як відзначили в НКРЗІ, вже на першому етапі зменшується розмір плати за встановлення телефона для населення на 30% - до 70 грн., а для юридичних осіб – на 60%, до 100 грн.

Ухвалене рішення НКРЗІ буде направлене у Міністерство юстиції України на державну реєстрацію і повинно набути чинності з 1 липня 2012 р., але не раніше за дату офіційної публікації.

У НКРЗІ обгрунтовують ухвалене рішення тим, що сьогодні тарифи на окремі послуги «є нижчими за собівартість і покриваються за рахунок рентабельніших сегментів ринку». Це, за даними комісії, зумовлене в першу чергу впливом зовнішніх чинників, таких як збільшення цін на енергоносії, паливно-мастильні матеріали тощо. У НКРЗІ вважають, що поступове наближення тарифів до собівартості дасть змогу бодай частково зняти важелі, які стримують розвиток галузі загалом, що, зокрема, стосується розвитку телекомунікаційної мережі у сільській місцевості, яка й досі залишається дотаційною.

«Наша основна мета – це створення сприятливих умов для розвитку конкурентного ринку телекомунікаційних послуг з урахуванням балансу інтересів держави, операторів і споживачів послуг», - відзначив голова НКРЗІ Петро Яценюк.