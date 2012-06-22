В українські міста на 1/4 фіналу Євро-2012 у продажу достатньо залізничних квитків

У напрямку Києва і Донецька, де 23-24 червня пройдуть матчі чвертьфіналу Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 Іспанія-Франція і Англія-Італія, у продажу станом на ранок 22 червня залишається достатня для забезпечення перевезень уболівальників кількість залізничних квитків.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), всього до Києва і Донецька на дні матчів залізницями України було запропоновано 47,3 тис. місць.

Зокрема, до Донецька, де 23 червня грають Іспанія і Франція, у переддень і в день матчу в цілому пасажирам у потягах запропоновано 12 тис. місць, з яких станом на ранок 22 червня у вільному продажу залишається понад 1,8 тис. місць.

На «Український експрес» виробництва Hyundai Rotem Київ-Донецьк, який напередодні матчу вирушає з Києва о 16.30, на сьогодні вільні 274 місця, на ранішній рейс «Українського експреса», який вирушає з Києва в Донецьк о 06.05, викуплені всі квитки.

У напрямку Києва, де 23 червня грають Англія та Італія, залізниці запропонували 35,3 тис. місць, з них станом на ранок 22 червня вільні 8,4 тис.

На «Українські експреси» виробництва Hyundai Rotem, які прибувають до Києва з Донецька, Львова і Харкова, у вільному продажу залишаються 1468 місць.