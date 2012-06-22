УЗ залучить кошти міжнародних фінінституцій для електрифікації залізничного ходу на Крим

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує залучити кошти міжнародних фінансових інституцій для робіт із електрифікації залізничного ходу на Крим.

«Частину робіт із проектування вже закінчено, для початку електрифікації, яка запланована наступного року, «Укрзалізниця» має намір залучити кошти світових фінансових інституцій», - повідомили УНІАН в «Укрзалізниці».

Електрифікація ділянок Долинська-Миколаїв і Миколаїв-Колосівка дозволить збільшити обсяги перевезень у напрямку чорноморських портів, а використання електровозів замість тепловозів, створить можливість збільшити кількість вагонів у поїздах.

Таким чином вагу поїзда можна збільшити до 6 тис. тонн і більше.

Наразі Україна приймає на кордоні з Російською Федерацією на переходах Куп’янськ і Тополі поїзди вагою від 7 тис. тонн.

Крім того, в «Укрзалізниці» повідомили, що електрифікований хід у напрямку Криму буде змішаним, тобто використовуватиметься для руху не лише вантажних, але й пасажирських поїздів.

Довідка УНІАН. Головними транзитними напрямками для перевезення вантажів із Росії на Миколаївський, Іллічівський, Одеський морські торгові порти та порт «Южний» є напрямки Тополі-Куп’янск-Основа-Люботин-Полтава-Кременчук-Знам’янка-Долинська-Миколаїв-Херсон-Вадим-Джанкой.

«Укрзалізниця» планує розгорнути роботи з електрифікації на ділянках Долинська-Миколаїв (148 км експлуатаційної довжини) і Миколаїв-Колосівка (105 км), які раніше не були електрифіковані.

Собівартість перевезень на теплотязі на 55-60% вища, ніж на електротязі.