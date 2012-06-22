Дослідний зразок електропоїзда Крюківського вагонзаводу передали на випробування

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») повідомляє, що дослідний зразок електропоїзда виробництва Крюківського вагонзаводу передано на попередні випробування.

Таким чином, звертає увагу "Укрзалізниця", інформація про початок приймальних випробувань цього міжрегіонального електропоїзда, поширена в деяких ЗМІ, не відповідає дійсності.

«На сьогодні почато проведення лише попередніх випробувань першого дослідного зразка міжрегіонального електропоїзда виробництва ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Нагадаємо, прес-служба ПАТ «Крюківській вагонобудівний завод» (Кременчук, Полтавська обл.) 21 червня повідомила, що підприємство відправило на Придніпровську залізницю (ПрЗ) на випробування за програмою попередніх випробувань швидкісний міжрегіональний двосистемний електропоїзд.

Раніше “Укрзалізниця” повідомила про перенесення «Крюківським вагонзаводом» термінів поставок «Укрзалізниці» двох двосистемних електропоїздів із травня на грудень 2012 року.

Двосистемний міжрегіональний поїзд КВСЗ складається з 9 вагонів, із яких 2 моторних і 7 проміжних причіпних. Має 8 тягових двигунів, потужність тягового приводу - 4000 кВТ. Експлуатаційна швидкість - 160-200 км/год. Максимальна конструкційна швидкість - 176-220 км/год. Діапазон експлуатаційних температур – від +40 до -40. Кількість місць у електропоїзді – 609.

Довідка УНІАН. Дослідні зразки електропоїздів обов'язково підлягають пред’явним, попереднім і приймальним випробуванням.

Пред’явні випробування проводяться для вирішення питання про можливість їх пред'явлення на попередні випробування й відповідність зразка кресленням, документації та комплектності. Вони проводяться за участю відділу технічного контролю підприємства виробника.

Попередні випробування проводяться для визначення відповідності дослідного зразка електропоїзда вимогам технічного завдання та вирішення питання про можливість їх надання на приймальні випробування. Попередні випробування електропоїздів проводяться акредитованими випробувальними організаціями (лабораторіями) за програмами і методиками, затверджуваним виробником і Головною організацією «Укрзалізниці» (ДНУЗТ).

Передача електропоїзда на приймальні випробування виконується офіційно оформленим актом-повідомленням про його готовність після пробігу до 5 тис. км.

Приймальні випробування проводяться незалежними акредитованими випробувальними центрами або лабораторіями. При проведенні приймальних випробувань пробіг повинен становити без відмов не менше 10 тис. км.