«ЮТэйр Украина» планирует полеты из Харькова в Симферополь и на Кавказ

Авиакомпания «ЮТэйр Украина» рассматривает возможность выполнения рейсов из Харькова в Симферополь и в кавказском направлении.

Об этом на церемонии инаугурации рейса Киев-Харьков-Киев авиакомпании «ЮТэйр Украина» сообщила коммерческий директор авиакомпании «ЮТэйр Украина» Ольга Дубовик.

«Мы рассматриваем возможность выполнения рейса из Харькова в Симферополь, рассматриваем кавказские направления», - сказала она.

В то же время, по словам директора компании «Нью Системс АМ», управляющей аэропортом «Харьков», Владимира Васильченко, в ближайшее время аэропорт планирует открыть еще несколько новых рейсов.

«Мы обслужили новый тип воздушного судна класса D, это самолеты типа Boеing-767 и Airbus A-310, и теперь у нас открываются новые возможности, расширяется география полетов, возможно, мы сможем из Харькова летать на расстояние более 6 тысяч километров», - сказал В.Васильченко.

Напомним, авиакомпания «ЮТэйр Украина» с 20 июня начала выполнение ежедневных регулярных рейсов по маршруту Киев-Харьков-Киев из аэропорта «Киев» (Жуляны). На данном маршруте используются новые самолеты ATR-42-300 и ATR 72-500. В рабочие дни будет выполняться по два рейса в день, в субботу и воскресенье - по одному.

Справка УНИАН. Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» базируется в аэропорту “Киев” (Жуляны). В 2011 году компания увеличила пассажирские перевозки на 35% по сравнению с 2010 годом — до 223,486 тыс. пассажиров. В 2011 году «Ютэйр-Украина» выполнила 1770 парных рейсов — на 42% больше, чем годом ранее.

Флот авиаперевозчика состоит из 5 самолетов ATR 42-300, 2 самолетов ATR-72-500, одного среднемагистрального Boeing 747-400 и одного Bombardier CRJ-200.

Авиакомпания выполняет из Киева рейсы в Харьков, Донецк, Львов, Одессу и Симферополь.

В 2011 году пассажиропоток в аэропорту «Харьков» увеличился по сравнению с 2010 годом на 26,9% - до 308,5 тыс. пассажиров. Доля внутренних рейсов в 2011 году выросла на 18 п.п. - с 49% до 67%.

Реконструкцию международного аэропорта «Харьков» в рамках подготовки инфраструктуры Харькова к проведению финальных игр Чемпионата Европы по футболу 2012 года выполнила группа компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского в формате частно-государственного партнерства.