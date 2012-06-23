У центрі Києва 24 червня та 1 липня діятимуть обмеження в русі транспорту

У центральній частині Києва під час проведення матчів Євро-2012 24 червня та 1 липня будуть діяти обмеження в русі транспортних засобів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю столичного Управління ДАІ, у вказані дні рух транспорту перекриватиметься з 10.00 до часу закінчення матчу плюс ще три години після його закінчення.

Рух перекриватиметься на вулицях: Велика Васильківська (на ділянці від вулиці Івана Федорова до бульвару Тараса Шевченка); І.Федорова (на ділянці від вул. В.Васильківська до вул.Предславинська); Димитрова (на ділянці від В. Васильківської до вул. Анрі Барбюса); Анрі Барбюса (на ділянці від вул. І. Федорова до вул. Димитрова); пров. Лабораторний (на ділянці від вул. Літньої до Федерації футболу України); вул. Фізкультури (на ділянці від вул. Антоновича до НСК «Олімпійський»); Жилянська (на ділянці від вул. Антоновича до вул. Шота Руставелі); Саксаганського (на ділянці від вул. Антоновича до вул. Еспланадної); Шота Руставелі; Еспланадна; Рогнідинська; Бессарабська площа (при цьому проїзд по вул. Басейній та Крутому узвозу залишається відкритим); Скоропадського; бул. Лесі Українки (на ділянці від вул. Госпітальної до пров. Щорса в обох напрямках); пров. Госпітальний; вул. Госпітальна.

Разом з цим, напрямок одностороннього руху транспорту на вул. І.Федорова (на ділянці від вул. Антоновича до вул. В. Васильківської) змінюється на протилежний, тобто напрямок руху транспорту від вул. В. Васильківської до вул. Антоновича.