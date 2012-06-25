Україна підпише з Росією угоду про співробітництво у авіапошуку та порятунку

Україна підпише міжурядову угоду з Росією про співробітництво у галузі авіаційного пошуку та порятунку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, підписати угоду Кабінет міністрів уповноважив міністра надзвичайних ситуацій Віктора Балогу.

Міжурядова угода встановлює принципи й рамки взаємної координації й допомоги в організації та проведенні авіаційного пошуку і порятунку, а також спільних дій у разі виникнення авіаційної події в районі відповідальності однієї зі сторін.

Довідка УНІАН. За даними Державної авіаційної служби, в 2011 році з повітряними суднами, які внесено до державного реєстру цивільних повітряних суден України, сталося 105 авіаційних подій та інцидентів, зокрема три катастрофи, одна аварія й чотири серйозні інциденти.

У 2010 році з цивільними повітряними суднами сталося 112 авіаційних подій та інцидентів, зокрема одна катастрофа, чотири аварії, п'ять серйозних інцидентів. У авіаційних подіях із цивільними повітряними суднами України в 2010 році загинула одна людина.