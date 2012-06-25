Донецький мер називає провокацією пов'язування бійки на залізниці з поїздами «Hyundai»

Донецький міський голова Олександр Лук'янченко називає провокацією те, що бійку з поножовщиною, яка сталася 23 червня між співробітниками Донецької залізниці, пов'язують з якимись поломками поїзда «Hyundai».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції, зазначивши, що не має іншої інформації щодо цього інцидента.

«Але ті, хто намагається пов'язати це з поїздами («Hyundai»), це чергова провокація», - сказав мер.

Він не відповів на питання: чи є затриманий начальником депо станції «Донецьк» і в якому стані він був під час події. «Йде слідство. І що потрібно, скажіть, будь ласка, що потрібно говорити? Стався випадок. Розберуться, і ми вас поінформуємо, щоб ви ні на кого (не думали), і не робили, так би мовити, поспішних висновків», - заявив О.Лук’янченко.

Як повідомляв УНІАН, за даними міліції, вночі 23 червня на Донецькій залізниці виникла бійка між трьома працівниками депо, в результаті якої двоє з них одержали ножові поранення.

На місці події міліціонери встановили підозрюваного в скоєнні цього злочину. Ним виявився 60-річний працівник ДП “Донецька залізниця”. За свідченнями затриманого, він завдав потерпілим ножові поранення під час сварки, що виникла раптово.

За даним фактом порушено кримінальну справа. Підозрюваного заарештовано, і зараз проводиться розслідування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької залізниці, причини виникнення конфлікту між співробітниками з'ясовує слідство, проте немає підстав вважати, що конфлікт був пов'язаний з діяльністю із забезпечення пасажирських залізничних перевезень.

Тим часом, деякі ЗМІ повідомляли, що бійка нібито виникла після поломки поїзда «Hyundai» між начальником з пасажироперевезень на Донецькій залізниці, його першим заступником і начальником залізничного депо.