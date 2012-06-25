Перевозити дітей залізничним транспортом можна лише з оригіналом документа про вік дитини

Перевозити дітей залізничним транспортом можна тільки за наявності оригіналу документа, що підтверджує вік дітей, нагадує «Укрзалізниця» пасажирам, які планують свої поїздки залізничним транспортом з дітьми до 14 років.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), пасажир, який перевозить дитину віком до 14 років, має пред'являти документ, що підтверджує вік дитини особам, які контролюють посадку в потяг, а також у дорозі проходження.

Це закріплено пунктами пп. 2.28, 2.29 «Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом України».

У той же час, в «Укрзалізниці» уточнюють, що «правила перевезень не раз зазнавали зміни, і норма про обов'язковість наявності оригіналу документа для підтвердження віку дитини була введена з 22 липня 2011 року».

При цьому «Укрзалізниця» зазначає, що купити дитячий квиток можна на підставі копії документа, який підтверджує вік дитини.

Діти до 6 років перевозяться безплатно, але якщо пасажир перевозить двох і більше дітей, то право безплатного проїзду має тільки одна дитина, а для решти дітей діє знижка 75% вартості квитка дорослого пасажира.

При цьому «Укрзалізниця» зазначає, що без придбання проїзного документа може перевозиться дитина до 6 років, якщо вона не займає окремого місця.

При проїзді з одним дорослим пасажиром більше однієї дитини до 6 років пасажир має додатково купити дитячий проїзний документ на кожне місце, котре займають діти.

«Провідник до посадки в потяг має перевірити наявність проїзних та інших супровідних документів, зокрема й наявність оригіналу документа, що підтверджує вік дитини», - зазначають в «Укрзалізниці».