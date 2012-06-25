УЗ планує запровадити устаткування, що дозволяє стежити за станом навантажених вагонів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») провела випробування устаткування, що дозволяє оперативно стежити за станом навантажених вагонів і їх місцезнаходженням у дорозі, виробництва держпідприємства «Вінницятрансприлад».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі «Укрзалізници», під час випробувань проводилося спостереження звичайного вантажу — борошна (відправник - ЗАТ «Вінниця-млин», фірма-одержувач - у м. Хуст Закарпатської обл.

«У режимі реального часу спостерігачі знали, де знаходиться вагон і що з ним. Інформація про стан замкового пристрою і маршрут пересування автоматично надходила на комп'ютери», - повідомляє «Укрзалізниця».

За інформацією «Укрзалізниці», пристрій має запобігти розкраданню вантажів.

«Приміром, з України територією Росії до Казахстану відправляємо автомобільні шини, і, на жаль, крадіжки — не поодинокі. Але де конкретно це відбувається, без своєчасного сигналу встановити неможливо. Вінницька розробка створена з урахуванням досягнень у галузі електроніки і супутникової навігації та істотно доповнює класичні замково-пломбувальні пристрої, що використовуються на залізницях СНД», - зазначив головний інженер Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Сергій Вялков.

За його словами, аналогічні розробки є в Росії і Литві, проте масового і навіть серійного їхнього виробництва немає.