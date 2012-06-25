За 10 років мобільний широкосмуговий трафік зросте в 2000 разів - Huawei

За прогнозом китайської компанії Huawei, за 10 років мережевий трафік зросте в 75 разів, а мобільний широкосмуговий трафік - більш ніж у 2000 разів. Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії Huawei.

Як зазначив президент Huawei Жень Чженфей, ключовий елемент майбутнього розвитку ІКТ-індустрії лежить в технологіях кіберпростору. На його думку, кіберпростір - це нова стратегічно важлива область: на відміну від фізичних територій, «конкуренція тут не полягає в захопленні простору і створенні закритих позицій, а навпаки - у створенні відкритої і доступної структури». Жень Чженфей вважає, що «інформація повинна працювати на благо суспільства, потрібно вміти отримувати вигоду від зростаючого потоку даних, а не спостерігати збоку за тим, які складності він створює».

Він зазначив, що в найближчі 30-50 років суспільний розвиток «може перевершити досягнення останніх 5000 років існування людства». Всі країни будуть змагатися в швидкості і якості наданих послуг, прагнучи підвищити рівень освіти та навички соціалізації своїх громадян. Досягнення цих цілей буде неможливим без значного прогресу в галузі мережевих технологій, вважає Жень Чженфей.

За його словами, ключове завдання галузі телекомунікацій - створити канали передачі даних з достатньою пропускною здатністю для передачі гігантських обсягів інформації. Оскільки обсяг інформації зростає набагато швидше, ніж розвиваються технології інформаційної безпеки, галузь стикається з серйозними проблемами.

«Це спільне завдання для галузі телекомунікацій, і ми повинні спільними зусиллями своєчасно вирішити її", - сказав Жень Чженфей.

Довідка УНІАН. Компанія Huawei - один із провідних світових постачальників інфокомунікаційних рішень. Продукти та рішення компанії використовуються в більш ніж 140 країнах світу, в т.ч. і в Україні.

Дохід компанії Huawei (КНР) в 2011 році склав 32,4 млрд дол.