До КС надійшло подання 55 депутатів щодо конституційності закону про морські порти
Сьогодні до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 55 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) Закону „Про морські порти України“.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.
Згідно з Регламентом Конституційного Суду, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.
Як повідомляв УНІАН, закон про морські порти Верховна Рада ухвалила 17 травня, а Президент підписав його 8 червня.
Законодавчим актом визначаються правові, економічні та організаційні основи діяльності в морських портах.
Ст. 25 закону визначено особливості приватизації об’єктів портової інфраструктури. Відповідно до положень цієї статті, об’єктами приватизації є єдині майнові комплекси державних підприємств та акції публічних акціонерних товариств, акції, що належать державі у статутному капіталі господарських товариств. Даною статтею передбачено, що єдині майнові комплекси державних підприємств та 100% акцій статутного капіталу публічних акціонерних товариств підлягають продажу на конкурентних засадах. Відповідно до цієї статті, умови конкурсу з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства можуть передбачати оренду причалів на строк до 49 років, земельних ділянок на строк до 49 років, на яких розташовані причали, та єдиних майнових комплексів.
З приводу положень ст. 25 закону у сесійні залі парламенту точилась дискусія, деякі депутати наголошували, що цією статтею, по суті, підміняються закони, які стосуються приватизації.