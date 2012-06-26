У Криму до кінця року усі автостоянки обладнають паркоматами

Рада міністрів Криму розпорядилася обладнати усі автостоянки регіону паркоматами до кінця року.

Як повідомляє прес-служба кримського уряду, станом на початок року в автономії діють 179 майданчиків загальною місткістю 5150 місць.

Віце-прем'єр Криму Азіз Абдуллаєв сьогодні на селекторній нараді доручив містам і районам півострова активізувати роботу з оснащення їх паркоматами, переглянути місцеві бюджети і внести у них зміни.

На забезпечення автостоянок паркоматами необхідно близько 24 млн грн.

«Кабінет міністрів України дав чітке завдання, яке необхідно виконувати. Усі платні парковки повинні бути оснащені паркоматами. Завдання керівників - знайти кошти у своїх бюджетах, провести коригування і вирішити питання до кінця року», - сказав А.Абдуллаєв.