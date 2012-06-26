До Донецька, де пройде півфінал Євро-2012, у продажу залишається 1000 залізничних квитків

Станом на ранок 26 червня у вільному продажу залишається понад 1,1 тис. вільних місць на Донецьк з більш ніж 9,4 тисячі, запропонованих Державною адміністрацією залізничного транспорту України (Укрзалізниця).

Про це повідомив УНІАН прес-центр "Укрзалізниці".

У відомстві нагадали, що 27 червня «Донбас Арена» (м. Донецьк) прийме перший півфінальний матч чемпіонату Європи з футболу. У Донецьку зустрінуться збірні Португалії та Іспанії.

Щоб підтримати свої національні команди або насолодитися футболом, до місця проведення матчу вболівальники можуть доїхати залізничним транспортом.

Напередодні матчу і в день його проведення в напрямку Донецька є вільні місця з усіх регіонів України, крім Львова.

Зокрема, напередодні матчу на поїзди формуванням Південно-Західної залізниці запропоновано 2272 квитки, у вільному продажі до ст. Донецьк є квитки на 38 вільних місць (станом на ранок 26 червня).

Також жителі Київської області мають можливість скористатися міжрегіональним поїздом Інтерсіті (+), який відправляється 26 червня з Києва в 16:30 і прибуває в Донецьк 26 червня о 23:10, загальна кількість місць у ньому - 121. На ранковий рейс міжрегіонального поїзда Інтерсіті (+) 27 червня в Донецьк (відправлення з Києва о 6:05) викуплені всі квитки.

На поїзди формуванням Південної залізниці до ст. Донецьк у вільному продажу залишається 472 квитки з 1324 запропонованих, Одеської залізниці - 105 квитків із 764 запропонованих, Придніпровської залізниці - 181 квиток з 2416 запропонованих місць. На поїзди формуванням Львівської залізниці всі квитки розкуплені, було запропоновано 834 квитки.