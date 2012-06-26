ПЗЗ залучить 3 кредитні лінії на 200 млн грн

Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця" (ПЗЗ) оголосило тендер на залучення 3 кредитних ліній на загальну суму 200 млн грн терміном на 1 рік.

Як повідомляється на сайті держзакупівель, зокрема, Південно-Західна залізниця планує відкрити 3 кредитні лінії на 40 млн грн, 60 млн грн і 100 млн грн.

Розкриття тендерних пропозицій заплановане на 8 серпня 2012 року.

Нагадаємо, ПЗЗ раніше повідомила про плани випуску євробондів на 250 млн доларів.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" знаходиться у віданні залізниці.

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.

За підсумками 2011 року Південно-Західна залізниця збільшила чистий прибуток на 47,2% в порівнянні з 2010 роком - до 128,965 млн грн.