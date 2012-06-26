Microsoft купує за 1,2 млрд дол. соціальну мережу Yammer

Американська корпорація Microsoft оголосила про придбання за 1,2 мільярда доларів США готівкою розробника соціальних корпоративних сервісів компанію Yammer Inc.

Прес-реліз Microsoft цитує свого топ-менеджера Стіва Балмера (Steve Ballmer), який наголосив на важливості розширення портфеля своєї компанії за рахунок «кращого» у своєму класі соціального сервісу Yammer Inc.

Розташована в Сан-Франциско (США) Yammer Inc. повідомляє, що в повному складі увіллється в підрозділ Microsoft Office Division і продовжить роботу над розпочатими проектами. Звільнення в компанії, в якій зайнято близько 400 співробітників, поки не плануються.

Експерти очікують, що технології Yammer допоможуть Microsoft поліпшити її «хмарні» служби. Корпорація, зокрема, зможе запропонувати корпоративним користувачам функціонал, аналогічний можливостям конкуруючої соціальної мережі Facebook.

Раніше в 2011 році Microsoft придбала популярний сервіс Skype, а покупку Yammer аналітики розцінюють як нову спробу стати законодавцем мод на ринку миттєвих повідомлень і IP-телефонії. Вони не виключають, що незабаром Microsoft створить власну соціальну мережу.

Довідка УНІАН. Заснована в 1975 році корпорація Microsoft є світовим лідером у галузі розробки програмного забезпечення, а також у наданні послуг і рішень. З 2003 року в Україні працює компанія «Майкрософт Україна», до завдань якої входить розвиток ринку програмного забезпечення, а також впровадження і локалізація новітніх технологій на території України.

Компанія Yammer була заснована в 2008 році. Вона допомагає бізнес-користувачам формувати групи і взаємодіяти один з одним. На сьогодні сервіс Yammer налічує понад 5 млн передплатників; базова версія є безкоштовною, додаткові можливості, включаючи розширені засоби безпеки, пропонуються на комерційній основі.