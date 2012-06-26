Мініфраструктури пропонує аеропортам самостійно визначати розмір збору для лоукостерів

Міністерство інфраструктури пропонує аеропортам самостійно встановлювати розмір збору аеропорту для низькобюджетних авіакомпаній.

Це закладено в проекті постанови Кабінету міністрів України «Про деякі питання щодо стимулювання розвитку низькобюджетних пасажирських авіаперевезень», розробленому за ініціативою Міністерства інфраструктури України і винесеному на громадське обговорення.

Зокрема, Мінінфраструктури пропонує для низькобюджетних пасажирських авіаперевізників встановлювати збори аеропортів за обслуговування повітряних суден і пасажирів у аеропортах України (зліт-посадка, обслуговування пасажирів у аеровокзалі, наднормативна стоянка повітряного судна, забезпечення авіаційної безпеки) за домовленістю між експлуатантом аеропорту і авіакомпанією.

Також у проекті постанови Мінінфраструктури визначені критерії, яким мають відповідати авіаперевізники, що претендують на категорію низькобюджетних.

Зокрема, авіаперевізники повинні мати у своєму розпорядженні не менш як 10 повітряних суден одного типу, що належать їм на праві власності або за договором лізингу (крім лізингу з екіпажем), вік яких не перевищує 10 років, використовувати для бронювання і продажу послуг відокремлену автоматизовану систему бронювання, видавати квитки лише з гарантованою датою вильоту, виконувати тільки прямі рейси і не здійснювати перевезення стикувальними рейсами і рейсами з пересадкою, не мати договорів про взаємне визнання перевізної документації та про спільне використання кодів, користуватися мінімально допустимим переліком послуг з наземного обслуговування.

Заявки авіаперевізників на відповідність вищезгаданим критеріям розглядатиме Державна авіаційна служба (Державіаслужба) України.

Нагадаємо, на сьогодні в компетенції аеропорту, зокрема, плата за наземне обслуговування повітряних суден. Держава регулює розмір трьох зборів - збору за зліт і посадку, пасажирського збору, збору за авіабезпеку.

При цьому авіакомпанія платить збір за зліт і посадку, решту зборів включено у вартість квитка пасажира, і вони не представляють витрат для авіакомпанії.

Збір за зліт і посадку для авіакомпаній на внутрішніх рейсах для літака Boeing 737 масою 55 тонн становить 1,05 долара за 1 тонну злітної маси.

Збір аеропорту, який пасажири покривають самі при придбанні квитка, на внутрішніх лініях становить 2,5 долара з пасажира і збір за авіабезпеку - 1,5 долара з пасажира.

Довідка УНІАН. За інформацією Міністерства інфраструктури, практика співпраці європейських аеропортів з низькобюджетними авіакомпаніями передбачає, що впродовж перших років своєї діяльності авіаперевізники одержують пільгові умови обслуговування, що дозволяє зменшити ціни на квитки.