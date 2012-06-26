Стаціонарний телефон подорожчає для міських жителів на 10%, для сільських – на 20%

Компанія «Укртелеком» планує до кінця року підвищити тарифи для міських абонентів телефонного фіксованого зв'язку на 10%, для сільських абонентів - на 20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам заступник директора департаменту економічного аналізу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) Тетяна Ієвлєва.

За її словами, з 1 липня по 31 жовтня ц.р. планується здійснити підвищення тарифів на 10% як для міських, так і для сільських абонентів телефонного фіксованого зв'язку, після чого з листопада планується здійснити ще 10% підвищення тарифів для сільських абонентів.

Таким чином, відповідно до обнародуваних Т.Ієвлєвою розрахунків, для міських абонентів місячна плата за користування фіксованим зв'язком без погодинної оплати зросте з 24,78 до 27,26 грн, з погодинною оплатою - з 22,28 до 24,52 грн. Для сільських абонентів місячна плата за користування фіксованим зв'язком без погодинної оплати в результаті першого підвищення на 10% зросте з 13,52 до 14,88 грн, з погодинною оплатою - з 11,84 до 13,02 грн. За підсумками другого підвищення на 10% для сільських абонентів місячна плата за користування фіксованим зв'язком без погодинної оплати зросте з 14,88 грн до 16,38 грн, з погодинною оплатою - з 13,02 до 14,32 грн. Всі обнародувані цифри наведені без ПДВ. Водночас, за оцінкою директора аналітичного департаменту інвестиційної компанії «Concorde Capital» Олександра Паращія, остаточна сума абонплати для міських жителів разом із ПДВ становитиме приблизно 32,70 грн.

За словами Т.Ієвлєвої, причиною підвищення тарифів на фіксований зв'язок є те, що ця діяльність є збитковою для компанії. На її думку, заплановане підвищення тарифів дозволить "Укртелекому" зменшити обсяг збитків, проте не зробить повністю прибутковою цю сферу діяльності. Зокрема, за її інформацією, перше підвищення тарифів для міських і сільських абонентів дозволить збільшити щомісячні надходження компанії на 21 млн. грн, подальше підвищення тарифів ще на 10% для сільських жителів дасть щомісячно ще 3 млн. грн. Водночас, за оцінкою Т.Ієвлєвої, для того щоб "Укртелекому" вийти на беззбиткову експлуатацію фіксованого зв'язку, компанії необхідно підвищити нині діючіі тарифи приблизно в три рази.

У свою чергу, О.Паращій відзначив, що виправити ситуацію могло б також зниження собівартості послуг, що надавалися "Укртелекомом". За його словами, компанія сьогодні утримує дуже величезний штат працівників, обслуговуючих фіксований зв'язок, скорочення якого дозволило б знизити вартість послуг, що надаються.

Довідка УНІАН. Компанія "Укртелеком" – найбільший оператор фіксованого зв'язку України (близько 9,6 млн. абонентів). Компанія також надає послуги Інтернету і мобільного зв'язку. Основним акціонером компанії є ТОВ ЄСУ (належить австрійській компанії EPIC) – 92,79%. Чистий збиток "Укртелекому" за 2011 рік становив майже 136,6 млн. грн. Загальний обсяг доходів компанії (з ПДВ) у 2011 році становив 8039,6 млн. грн. Кількість співробітників компанії – 63,3 тис. чол.

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