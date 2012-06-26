28 червня можуть продати стотисячний квиток на «Український експрес»

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») очікує, що стотисячний квиток на швидкісний міжрегіональний поїзд «Український експрес» продадуть 28 червня.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», станом на ранок 26 червня було реалізовано 92,5 тис. квитків на «Український експрес».

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Україні Борис Колесников пообіцяв вручити власникові ювілейного стотисячного проїзного документа на швидкісний потяг «Український експрес» два квитки на фінальний матч футбольної першості Європи 2012 року.

«Для якнайшвидшого отримання двох квитків на фінальний матч футбольного чемпіонату Євро-2012 «Укрзалізниця» звертається до пасажирів з проханням уважно стежити за офіційними публікаціями на сайті Міністерства інфраструктури України та «Укрзалізниці», а також за публікаціями в ЗМІ», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».