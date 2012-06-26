Залізниці заощадили 175 млн. грн завдяки закупівлі електроенергії на гуртовому ринку

Залізниці України в січні-березні 2012 року заощадили 175 млн. грн за рахунок закупівель електроенергії на гуртовому ринку.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на начальника Головного управління електрифікації та електропостачання Валерія Людмирського.

Він повідомив, що за умовами роботи на гуртовому ринку електроенергії залізниці України частину заощаджених коштів повинні спрямувати виключно на оновлення всіх фондів господарства. При цьому сума річних інвестицій від початку закладена в тарифах на електроенергію.

«На сьогодні «Укрзалізниця» купує близько 5% електроенергії від загального обсягу продажів ринку і в переліку постачальників електроенергії займає 11-12 місце, пропустивши вперед лише деякі великі обленерго: Дніпропетровськ, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Крим», - відзначив В.Людмирський.

Нагадаємо, залізниці України почали переходити на прямі закупівлі електроенергії з 2002 року, коли Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) купила перші кіловати з енергоринку як повноцінний постачальник електроенергії за регульованим тарифом і першою почала працювати без посередників. Останньою на гуртовий ринок електроенергії в листопаді 2011 року вийшла Львівська залізниця (ЛЗ).