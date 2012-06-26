Придніпровська залізниця призначила два додаткові потяги на святкові вихідні

Придніпровська залізниця на святкові вихідні з нагоди Дня Конституції з метою забезпечення пікових перевезень призначила два додаткові потяги у кримському напрямку. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ПрЗ.

Потяг № 593/594 Дніпропетровськ-Сімферополь, відправлення з Дніпропетровська 27 червня о 23.43, прибуття до Сімферополя 28 червня о 7.45. Назад - № 502/501 Сімферополь-Дніпропетровськ, відправлення з Сімферополя 28 червня о 23.00, прибуття до Дніпропетровська 29 червня о 8.00 Потяг № 502/501 Дніпропетровськ-Сімферополь, відправлення з Дніпропетровська 30 червня о 20.11, прибуття до Сімферополя 1 липня о 04.05. Назад - № 594/593 Сімферополь-Дніпропетровськ, відправлення з Сімферополя 1 липня о 20.05, прибуття до Дніпропетровська 2 липня о 03.45.