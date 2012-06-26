ЄС і Молдова підписали угоду про спільний авіапростір

Брюссель. ЄС і Молдова підписали угоду про спільний авіаційний простір.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, процедура підписання відбулася сьогодні в рамках засідання Ради співпраці ЄС-Молдова.

Згідно з документом, Молдова гармонізує своє законодавство з європейськими стандартами у сфері захисту навколишнього природного середовища, захисту прав споживачів, управління авіаційним рухом, економічного регулювання, питань конкуренції і в соціальній сфері.

Угода також передбачає можливість для будь-яких європейських компаній здійснювати авіаперельоти до Молдови з будь-яких європейських аеропортів і навпаки, а також усуває всі обмеження на ціни і кількість польотів на тиждень.

Сторони також вирішили, що угода тимчасово застосовуватиметься з дня підписання до її ратифікації обома сторонами та набуття чинності.

Як повідомляв УНІАН, ЄС і Молдова почали переговори про спільний авіаційний простір у червні 2011 року і завершили їх у жовтні 2011 року.