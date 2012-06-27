Apple добилася заборони на продаж у США планшета Samsung Galaxy Tab 10.1

Cуд Каліфорнії задовольнив клопотання компанії Apple про тимчасову заборону на американські продажі планшетного комп'ютера Samsung Galaxy Tab 10.1, передає Bloomberg.

Apple звинувачує компанію Samsung у порушенні своїх патентів. Уточнюється, що заборона на продаж планшета залишатиметься в силі до завершення судової тяганини.

За словами судді Люсі Кох, незважаючи на те, що «Samsung неминуче постраждає у зв'язку з відкликанням своєї продукції з ринку», шкода, завдана Apple через порушення патентів компанії, «більш значна».

Представники Samsung поки не прокоментували рішення суду.

У грудні 2011 року суд вже розглядав аналогічне клопотання Apple, однак не задовольнив його.

В минулому році Apple добилася заборони на продаж Samsung Galaxy Tab 10.1 в Німеччині. Також раніше вводилася тимчасова заборона на продаж планшета в Австралії, проте після закінчення слухань у справі вона була знята, пише «Газета.Ru».