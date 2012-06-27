ДАІ попереджає іноземців про незаконні "екологічні патрулі»

В Україні з напливом іноземних туристів і вболівальників на дорогах активізувалися незаконні "екологічні патрулі", представники яких не є співробітниками органів внутрішніх справ.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Управління ДАІ у Житомирській області Микола Яцкевич, вони користуються незнанням іноземцями законів України.

"Члени різних громадських організацій, які одягнені у форму, схожу на міліцейську, не соромляться штрафувати довірливих туристів», - зазначив він.

За його словами, з початку року, зокрема, на дорогах державного значення «Київ-Чоп» та «Київ-Одеса» правоохоронцями припинено діяльність вже 20 таких «патрулів».

Як зазначив М.Яцкевич, дорога "Київ-Чоп" є «улюбленим місцем незаконної діяльності працівників так званих «постів екологічної безпеки». Вони використовують різноманітні «вимірювальні прилади», виготовлені самотужки, аби штрафувати довірливих іноземців, які на власному автотранспорті прибувають до України на матчі Євро-2012.

За словами М.Яцкевича, ці псевдоінспектори примушують водіїв сплачувати кошти за видачу їм так званих «екологічних карток».

Тому міліція закликала туристів бути уважними і не давати ошукати себе.