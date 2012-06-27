Сайти уряду Японії атакували хакери

Ряд урядових сайтів Японії атакували хакери, ймовірно, з міжнародної хакерської групи Anonymous, повідомив у середу на прес-конференції в Токіо генеральний секретар уряду країни Осаму Фудзімури, передає РІА Новини.

За його словами, ведеться слідство.

"Була заява про атаку групи Anonymous проти уряду Японії. Поки повної ясності в тому, що ця заява безпосередньо пов'язана з проблемами на сайтах, нема. Всі держоргани, що мають відношення до справи, уточнюють і збирають інформацію", - сказав Фудзімури.

З вечора вівторка і до ранку середи сайти міністерства фінансів, верховного суду та інших урядових установ були атаковані хакерами, які переписали зміст головних сторінок сайтів. Зокрема, хакери заявили, що атака організована групою Anonymous і спрямована проти японського уряду. На пам'ять про себе у верхньому лівому куті вони залишили підпис "AnonPR". Доступ на сайти весь цей час був проблемним.

Генеральний секретар уряду уточнив, що атаковані сайти не були заражені вірусами, але попередив про необхідність посилити пильність у зв'язку із заявою хакерів про атаки, які можуть бути продовжені.

Влітку і восени минулого року сервери палат японського парламенту були атаковані і заражені вірусами-шпигунами, що відкривають доступ до листування депутатів і до паролів їх комп'ютерів. До цього на серверах і комп'ютерах посольств Японії за кордоном, компаній і заводів оборонного призначення були виявлені спроби отримати несанкціонований доступ до особистих і секретних даних. Найбільшим подібним інцидентом стало зараження вірусами-шпигунами серверів компанії Mitsubishi Heavy Industries Ltd., яка виробляє обладнання для ракет, підводних човнів та атомної промисловості.