Залізничні профспілки: реформування галузі дозволить збільшити зарплату і покращити соцзахист працівників

Представники Профспілки залізничників і транспортних будівельників України, Вільної профспілки машиністів України та Міжнародної організації роботодавців підприємств галузі залізничного транспорту «Федерація залізничників України» висловили підтримку реформуванню залізничної галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), про це вони заявили в ході зустрічі керівництва залізничної галузі з представниками профспілок.

Зокрема, учасники зустрічі відзначили, що структурні зміни «Укрзалізниці» не лише дозволять створити можливості для довгострокових інвестицій у галузь і оновлення застарілих фондів підприємств галузі, але також дозволять збільшити заробітну плату й покращити соціальний захист працівників.

«Зношені пасажирські й вантажні локомотиви і вагони стає все важче й дорожче ремонтувати. Залізничні адміністрації країн, де були проведені реформи, змогли відновити техніку, покращити умови праці, значно підвищити заробітну плату», - зазначив голова Профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадим Ткачов.

У свою чергу, голова Вільної профспілки машиністів України Семен Каріков відзначив необхідність збереження кадрового потенціалу галузі й гарантій спадкоємності в передачі професійного досвіду.

Також учасники зустрічі зазначили, що всі кроки з реформування залізничної галузі узгоджуються з трудовими колективами підприємств залізничного транспорту й профспілками. При цьому «Укрзалізниця» відкрита до обговорення всіх нюансів із широкою громадськістю, таким чином забезпечуючи прозорість структурних змін і повною мірою враховуючи інтереси працівників галузі при ухваленні будь-яких стратегічних рішень.

Водночас, учасники зустрічі відзначили, що «навколо теми реформування залізничного транспорту України виникає немало політичних спекуляцій, зокрема, процес структурної перебудови підприємства помилково називають приватизацією».

За оцінкою представників залізничних профспілок, «законодавчо галузь захищена від будь-яких посягань, а громадськість і трудові колективи галузі не дозволять ніяких дій у напрямку відчуження майна і основних фондів».

Нагадаємо, засади реформування залізничного транспорту були закладені в "Концепції державної програми реформування залізничного транспорту", схваленої Кабінетом міністрів України в грудні 2006 року.

У жовтні 2011 року уряд затвердив Державну цільову програму реформування галузі, розраховану на 10 років.

Реформування залізничного транспорту здійснюється на підставі рекомендацій та вимог Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку й під їх постійним моніторингом.

На першому етапі реформування в лютому 2012 року Верховна Рада прийняла закон України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", який в березні було підписано Президентом України.

Закон, зокрема, передбачає створення на базі «Укрзалізниці», підприємств, установ і організацій залізничного транспорту загального користування Публічного акціонерного товариства, 100% акцій якого закріплюються в державній власності. Товариство планується створити й зареєструвати протягом 6-8 місяців.

Засновником Товариства є держава в особі Кабінету міністрів України, управління корпоративними правами держави здійснює Кабінет міністрів України.

На другому етапі реформи (2013-2015 роки) передбачається формування вертикально інтегрованої виробничий-технологічної системи залізничного транспорту, структурованої за видами діяльності шляхом створення відповідних філіалів і структурних підрозділів, які належатимуть товариству на правах власності.

На третьому етапі (2016-2019 роки) передбачається створення господарського товариства у сфері пасажирських перевезень, корпоративні права по якому належатимуть товариству, а також утворення місцевих залізниць, що володіють об'єктами інфраструктури й рухомим складом, на базі підрозділів промислового залізничного транспорту, малодіючих і вузькоколійних ділянок, зокрема, із залученням недержавних (приватних) інвестицій.