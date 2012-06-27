У центрі Києва на День Конституції перекриють рух транспорту

В центрі Києва у зв’язку з проведенням святкових заходів з нагоди Дня Конституції буде перекрито рух транспорту.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Управління ДАІ Києва.

«Столична Державтоінспекція звертає увагу автомобілістів, що у святкові дні, приурочені до Дня Конституції, пройде багато масових заходів, тому відбудуться зміни в організації дорожнього руху», - зазначається в повідомленні.

Зокрема, 29 червня на Софійській площі відбудеться концерт всесвітньо відомого іспанського тенора Пласідо Домінго, тому на час проведення заходу з 18.00 до 22.00 буде заборонено рух за наступним маршрутом: на розі вулиць Володимирської та Ірининської, Володимирської та Софійської; Володимирської та Великої Житомирської, Володимирського проїзду та вул. Малої Житомирської, з боку вул. А. Тарасової, з боку провулку Рильского.

Крім того, 30 червня з 00 годин до 8-ї години 1 липня буде перекрито рух усіх видів транспорту на вулиці Хрещатик від Європейської площі до Майдану Незалежності, на вулиці Інститутській від вул. Хрещатик до вул. Ольгинської та на вулиці Михайлівській від вул. Хрещатик до вул. Костьольної. Це пов’язано з проведенням благодійного концерту за участю Елтона Джона та гурту «Квін» з Адамом Ламбертом.

ДАІ Києва радить водіям, які прибуватимуть на перегляд концерту, здійснювати паркування транспортних засобів на Михайлівській площі.

Також Державтоінспекція просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень.