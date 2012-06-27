Закон про морські порти України набув чинності

З 27 червня 2012 року набув чинності закон України «Про морські порти», який визначає правові, економічні і організаційні принципи діяльності в морських портах.

Текст документа опублікований у газеті «Урядовий кур'єр» №23 від 27 червня 2012 року.

Нагадаємо, 25 червня 2012 року до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 55 народних депутатів про відповідність Конституції (конституційності) Закону «Про морські порти України».

Згідно з Регламентом Конституційного Суду, конституційне подання передане на вивчення в Секретаріат Суду.

Як повідомляв УНІАН, Закон про морські порти Верховна Рада прийняла 17 травня, а Президент підписав його 8 червня.

Ст. 25 Закону визначені особливості приватизації об'єктів портової інфраструктури. Відповідно до положень цієї статті, об'єктами приватизації є єдині майнові комплекси державних підприємств та акції публічних акціонерних товариств, акції, які належать державі в статутному капіталі господарських товариств. Цією статтею передбачено, що єдині майнові комплекси державних підприємств і 100% акцій статутного капіталу публічних акціонерних товариств підлягають продажу на конкурентних принципах. Відповідно до цієї статті, умови конкурсу з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства можуть передбачати оренду причалів терміном до 49 років, земельних ділянок терміном до 49 років, на яких розташовані причали, і єдиних майнових комплексів.

З приводу положень ст. 25 Закону в сесійній залі парламенту тривала дискусія, деякі депутати зазначали, що цією статтею, по суті, підміняються закони, які стосуються приватизації.

Закон не поширюється на річкові порти, морські рибні порти, пункти базування Військово-морських сил України, морської охорони центрального органу виконавчої влади, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону, а також на пункти базування військово-морських кораблів іноземних держав, котрі відповідно до міжнародних договорів України тимчасово знаходяться на території України.